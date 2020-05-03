Коломойский обратится в ЕСПЧ из-за украинского закона о Приватбанке

"Меня ограбили, этот закон закрывает мне возможности на время судиться в Украине, то есть возможности на восстановление справедливости исчерпаны, и я могу обращаться в Европейский суд. Портнов (бывший глава Администрации президента времен Януковича – ред.), кстати, по этому поводу сделал комментарий как-то. Наверное, я к нему обращусь, чтобы он нас обслуживал. И получим вердикт Европейского суда, национализация была незаконной, надо все вернуть. И что тогда? Украине будет от этого легче? Рано или поздно будет. А так получается, что новая власть стала сообщниками прошлой в этом вопросе", - отметил Коломойский.