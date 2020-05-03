Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-03T11:22
https://ria.ru/20200503/1570916883.html
Слуцкий прокомментировал обвинения в адрес России из-за трагедии в Одессе
https://cdn22.img.ria.ru/images/155319/76/1553197657_0:368:2044:1518_1036x0_80_0_0_324f15dfbed51bccdb2c498827372726.jpg
РИА Новости

Слуцкий прокомментировал обвинения в адрес России из-за трагедии в Одессе

11:22 03.05.2020
4949
© РИА Новости / Александр ПолищукПожар в Доме профсоюзов в Одессе
Пожар в Доме профсоюзов в Одессе
© РИА Новости / Александр Полищук
Пожар в Доме профсоюзов в Одессе. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Обвинения в адрес России со стороны МИД Украины о нежелании выяснять причины трагедии в Одессе - цинизм и наглость, Киев пытается снять с себя ответственность и найти оправдание собственному преступному бездействию, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии в Одессе 2 мая 2014 года заявили, что Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины тех трагических событий.
"Обвинения России со стороны МИД Украины о нежелании выяснять причины трагедии в Одессе - цинизм и наглость. Российская сторона на всевозможный уровнях призывала к объективному расследованию обстоятельств одесской "Хатыни", но, к сожалению, его реальных итогов до сих пор нет", - заявил депутат.
Слуцкий подчеркнул, что режим экс-президента страны Петра Порошенко "при молчаливом согласии его западных покровителей сознательно затягивал следствие", а команда нынешнего главы Украины Владимира Зеленского также не предприняла серьезных усилий для установления истины.
Президент Украины Владимир Зеленский
2 мая, 16:13
Зеленский призвал сделать все для расследования трагедии в Одессе
"Теперь в интерпретации украинского МИДа спустя шесть лет после трагических событий в них оказалась виновата... Россия. Киев по примеру своих заокеанских кураторов пытается снять с себя ответственность и найти оправдание собственному преступному бездействию за счёт внешнего фактора", - добавил Слуцкий.
По мнению парламентария, подобными заявлениями украинские власти по-прежнему "продолжают покрывать нацистов, развязавших кровавую бойню в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года".
После смены власти на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли.
Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.
Полицейский автомобиль
2 мая, 14:43
СМИ: полиция задержала в Одессе мужчину, отказавшегося надеть маску
500038106
РоссияЛеонид СлуцкийПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийОдессаУкраина
Популярные комментарии
Цинизм и наглость украинской стороны уже никого не удивляет ведь это стало характерными чертами жителей проживающих на никем не контролируемой территории 404. Единственное что остается нам это сожаление, что рядом с Россией живет такой наглый сосед, место которого было бы лучше расположить где-то рядом со штатами, прибежище убийц и воров.
3 мая, 11:43
otakuwell
170001128
и ни слова о замначальнике полиции Одессы, которого РФ отказалась выдать Украине.
3 мая, 11:25
Павел Зверев
25110021
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
В Подмосковье продлили режим самоизоляции до 31 мая
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Липецк
Власти объяснили слова главы Липецкой области о "разгоне людей"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:07Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
01:56Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заражены коронавирусом
01:51Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
01:47СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
01:45В США опубликовали протоколы "российского расследования"
01:36Шойгу отдал приказ провести салюты в День Победы
01:28В Москве пройдет масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств
01:23В Иране один человек погиб и шесть пострадали из-за землетрясения
01:14МИД Чехии объяснил усиление мер безопасности в дипмиссии в Москве
01:12Китайские медики обнаружили коронавирус в семени мужчин
00:59"Ъ": в Москве арестован банкир Олег Власов
00:54Экс-директор ФБР Коми недоволен отказом от преследования Флинна
00:47Генсек НАТО поддержал инициатора сноса памятника Коневу в Праге
00:36 В Чили зафиксировали рекордное число заразившихся COVID-19
00:31В Подмосковье приостановили посещение образовательных учреждений
00:24Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом
00:23Европа виртуально отметит 75-летие освобождения от нацизма
23:58В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1
23:55Британец пережил коронавирус, сепсис, остановку сердца и два инсульта
23:55В Польше отменили президентские выборы из-за COVID-19
Лента новостейМолния