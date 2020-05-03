Слуцкий прокомментировал обвинения в адрес России из-за трагедии в Одессе

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Обвинения в адрес России со стороны МИД Украины о нежелании выяснять причины трагедии в Обвинения в адрес России со стороны МИД Украины о нежелании выяснять причины трагедии в Одессе - цинизм и наглость, Киев пытается снять с себя ответственность и найти оправдание собственному преступному бездействию, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

Ранее в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии в Одессе 2 мая 2014 года заявили, что Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины тех трагических событий.

"Обвинения России со стороны МИД Украины о нежелании выяснять причины трагедии в Одессе - цинизм и наглость. Российская сторона на всевозможный уровнях призывала к объективному расследованию обстоятельств одесской "Хатыни", но, к сожалению, его реальных итогов до сих пор нет", - заявил депутат.

"Теперь в интерпретации украинского МИДа спустя шесть лет после трагических событий в них оказалась виновата... Россия. Киев по примеру своих заокеанских кураторов пытается снять с себя ответственность и найти оправдание собственному преступному бездействию за счёт внешнего фактора", - добавил Слуцкий.

По мнению парламентария, подобными заявлениями украинские власти по-прежнему "продолжают покрывать нацистов, развязавших кровавую бойню в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года".

После смены власти на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли.