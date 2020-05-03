В Якутии за сутки выявили еще 19 заболевших COVID-19

ЯКУТСК, 3 мая – РИА Новости. В Якутии за сутки выявили еще 19 случаев заражения коронавирусом, всего в регионе зарегистрировано 282 заболевших, сообщает оперативный штаб при правительстве республики.

"Семнадцать новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Якутске, 1 - в Ленске и 1 в Мегино-Кангаласском улусе. Все заболевшие госпитализируются в инфекционные стационары, круг их контактов устанавливается и вовлекается в режим сдачи анализов. Один пациент вчера был выписан после полного выздоровления в Якутске. За весь период выздоровели 37 человек. 2 человека - в крайне тяжелом состоянии", - сообщили в оперштабе.

Отмечается, что за весь период в Якутии официально зарегистрировано 282 случая коронавируса, 37 человек полностью выздоровели, 4 летальных исхода.

За сутки всеми лабораториями республики обработано 2511 тестов на коронавирус, в обсерваторах находятся 703 человека.

В свою очередь, глава Якутии Айсен Николаев на ежедневном брифинге рассказал, что республика вышла на рекордный уровень тестирования людей на наличие коронавируса. "В сутки уже более 2,5 тысячи анализов", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в городе Ленске подготовлена и начинает запускаться новейшая лаборатория ПЦР. Эта мера позволит на месте верифицировать результаты анализов работников Чаянды.