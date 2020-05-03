В Нижегородской области умерли еще два пациента с коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Пожилые мужчина и женщина с коронавирусом скончались в Пожилые мужчина и женщина с коронавирусом скончались в Нижегородской области , всего количество умерших пациентов с COVID-19 в регионе увеличилось до 16 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В регионе зафиксировано еще 2 летальных случая - женщина 1951 года рождения и мужчина 1961 года рождения, у обоих анамнез был отягощен хроническими заболеваниями. Всего на 3 мая 2020 года зафиксировано 16 летальных случаев", - говорится в сообщении.

По состоянию на 3 мая в Нижегородской области подтверждено еще 252 случая заражения коронавирусной инфекцией. "В регионе верифицированы пробы на коронавирус у 2695 человек. 350 человек выздоровели и выписаны. Всего протестированы 86 895 человек", - отмечается в сообщении.

На данный момент 3590 человек в Нижегородской области находятся под наблюдением врачей, 13 из них предоставлена возможность самоизолироваться в обсерваторе.