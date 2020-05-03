В Верхневолжье от COVID-19 выздоровели 125 человек, заразился 661

ВОРОНЕЖ, 3 мая - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Тверской области за сутки выросло на 51 и составило 661 человек, выздоровели 125 пациентов, сообщает областное правительство.
Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксированы 10 633 новых случая заражения, в том числе 51 - в Тверской области.
"Все зараженные изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус", - говорится в сообщении.
В области за последние сутки прошли тестирование на коронавирус 454 человека.
"Всего на настоящее время в регионе подтвержден 661 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. 125 заболевших выздоровели и выписаны из больницы", - сообщает правительство региона.
Три человека с подтвержденным коронавирусом скончались.
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