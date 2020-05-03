В Брянской области выявили 86 новых случаев заражения коронавирусом

"По информации оперативной рабочей группы правительства Брянской области, 3 мая в регионе выявлено еще 86 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 1148 человек", - говорится в сообщении.

За все время пандемии в регионе скончалось девять пациентов с коронавирусной инфекцией. Отмечается, что у пациентов были тяжелые хронические заболевания, которые в сочетании с COVID-19 привели к необратимым последствиям. Сообщается также о 276 выздоровевших. Проведено более 15,4 тысячи исследований на наличие коронавирусной инфекции.