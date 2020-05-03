В Брянской области выявили 86 новых случаев заражения коронавирусом

БРЯНСК, 3 мая - РИА Новости. Число зараженных коронавирусной инфекцией жителей Брянской области достигло 1148, после того как за минувшие сутки были подтверждены 86 новых случаев заражения, сообщает правительство региона.
"По информации оперативной рабочей группы правительства Брянской области, 3 мая в регионе выявлено еще 86 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 1148 человек", - говорится в сообщении.
На областной центр приходятся 564 случая заболевания, в закрытом на карантин городе Сельцо COVID-19 выявлен у 120 человек.
За все время пандемии в регионе скончалось девять пациентов с коронавирусной инфекцией. Отмечается, что у пациентов были тяжелые хронические заболевания, которые в сочетании с COVID-19 привели к необратимым последствиям. Сообщается также о 276 выздоровевших. Проведено более 15,4 тысячи исследований на наличие коронавирусной инфекции.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, почти 230 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.