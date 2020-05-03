Посол Сербии рассказал о начале туристического сезона в стране

Как сообщил Лазански, правительство Республики Сербии принимает решения, касающиеся авиатранспорта, а также маршрутов рейсов вместе с авиакомпанией AirSerbia. "После принятия решения правительством об отмене чрезвычайного положения в Республике Сербии, скорее всего, будут открываться границы", - отметил он.

"Конечно же, в этот момент не можем предсказать, каким будет туристический сезон и каковы будут возможности туристических поездок в Сербию. Все зависит от эпидемиологической ситуации как в Сербии, так и в мире в целом", - подчеркнул посол.