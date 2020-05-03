Посол Сербии рассказал о начале туристического сезона в стране

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Временные рамки начала туристического сезона в Сербии пока сложно определить, все зависит от эпидемиологической ситуации в стране и мире, скорее всего, границы будут открываться после отмены чрезвычайного положения, сообщил РИА Новости посол Сербии в Москве Мирослав Лазански.
Ранее кризисный штаб Сербии сообщил, что страна с 18 мая открывает авиасообщение в соответствии с рекомендациями международных организаций.
Как сообщил Лазански, правительство Республики Сербии принимает решения, касающиеся авиатранспорта, а также маршрутов рейсов вместе с авиакомпанией AirSerbia. "После принятия решения правительством об отмене чрезвычайного положения в Республике Сербии, скорее всего, будут открываться границы", - отметил он.
"Конечно же, в этот момент не можем предсказать, каким будет туристический сезон и каковы будут возможности туристических поездок в Сербию. Все зависит от эпидемиологической ситуации как в Сербии, так и в мире в целом", - подчеркнул посол.
В кризисном штабе страны ранее сообщили, что с 4 мая будет восстановлено городское транспортное сообщение в городах Нови-Сад и Крагуевац, с 8 мая в Белграде и Нише при соблюдении мер безопасности и без включения кондиционеров. С 4 мая восстанавливается железнодорожное и автобусное междугороднее сообщение. Открываются кафе и рестораны с соблюдением расстояния между посетителями. С 8 мая - торговые центры при ограничении числа посетителей.
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