В Свердловской области 23 больных COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая – РИА Новости. Более 20 больных коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, сообщает в воскресенье оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Врачи оценивают состояние 23 пациентов как тяжелое, 61-го - как средней степени тяжести, остальных как удовлетворительное", - говорится в сообщении.
За последние сутки в регионе выявлено еще 75 случаев COVID-19. Лабораторией ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" коронавирус зафиксирован у жителей Екатеринбурга, Сысерти, Нижнего Тагила, Полевского, Первоуральска, Шали, Верхней Пышмы, Артемовского, Серова, Белоярского городского округа, Нижнесергинского района, Асбеста, Алапаевского района, Березовского, Туринска, Волчанска, Каменска-Уральского, Ирбита и Красноуфимска.
Всего в регионе зарегистрирован 1091 случай новой коронавирусной инфекции. Выписаны еще семь человек. Больницы покинули уже 160 пациентов, уточняет штаб.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.