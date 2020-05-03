Назван наиболее эффективный способ диагностики коронавируса

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Основным способом выявления больных коронавирусной инфекцией является КТ-диагностика, рассказала главный врач городской поликлиники № 3, кандидат медицинских наук Елена Самышина.
По ее словам, ранее считалось, что диагностика основывается только на тестировании, однако вскоре выяснилось, что при отрицательном результате у пациентов могут присутствовать явные клинические признаки вирусной пневмонии.
"На сегодняшний день мы полностью убеждены в том, что основным диагностическим критерием является КТ-диагностика, которая выявляет характерный симптом — "эффект матового стекла", — отметила Самышина в комментарии агентству городских новостей "Москва".
Врач указала на то, что таким образом можно выявить одну из четырех стадий пневмонии, в случае первых двух пациента отправляют лечиться на дом, а при третьей или четвертой — госпитализируют.
Она подчеркнула, что коронавирус опасен из-за низкой степени изученности и медики каждый день узнают что-то новое о нем как в плане диагностики, так и в плане лечения.
Пандемия новой коронавирусной инфекции охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ, в мире коронавирусом заразились более трех миллионов человек, 230 тысяч из них скончались.
На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.