Назван наиболее эффективный способ диагностики коронавируса

По ее словам, ранее считалось, что диагностика основывается только на тестировании, однако вскоре выяснилось, что при отрицательном результате у пациентов могут присутствовать явные клинические признаки вирусной пневмонии.

Врач указала на то, что таким образом можно выявить одну из четырех стадий пневмонии, в случае первых двух пациента отправляют лечиться на дом, а при третьей или четвертой — госпитализируют.