Сингапурские ученые сдвинули дату окончания пандемии в России

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Сингапурские ученые изменили прогнозируемую дату окончания вспышки коронавируса в России. По их данным, пандемия может завершиться 12 августа.
Дату пришлось сдвинуть еще на четверо суток из-за того, что в России за последние дни резко выросло число выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Так, накануне в стране выявили 9623 заболевших, сегодня — 10 633 случая.
Прогноз основан на математической модели распространения инфекции. В ней описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, заболевшим и излечившимся.
По словам ученых, даты могут сдвигаться в любую сторону, исходя из ситуации. Авторы прогноза также предостерегли власти стран, в которых уже наступил пик заболеваемости, торопиться снимать ограничения, поскольку может последовать вторая волна.
При этом ученые подчеркнули, что к любым прогнозам нужно относиться с осторожностью и без "чрезмерного оптимизма".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По статистике ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 3,2 миллиона случаев заражения, почти 230 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.