Сингапурские ученые сдвинули дату окончания пандемии в России

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Сингапурские ученые изменили прогнозируемую дату окончания вспышки коронавируса в России. По их данным, пандемия может завершиться 12 августа.

Дату пришлось сдвинуть еще на четверо суток из-за того, что в России за последние дни резко выросло число выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Так, накануне в стране выявили 9623 заболевших, сегодня — 10 633 случая.

Прогноз основан на математической модели распространения инфекции. В ней описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, заболевшим и излечившимся.

По словам ученых, даты могут сдвигаться в любую сторону, исходя из ситуации. Авторы прогноза также предостерегли власти стран, в которых уже наступил пик заболеваемости, торопиться снимать ограничения, поскольку может последовать вторая волна.

При этом ученые подчеркнули, что к любым прогнозам нужно относиться с осторожностью и без "чрезмерного оптимизма".

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По статистике ВОЗ , в мире зафиксировано уже более 3,2 миллиона случаев заражения, почти 230 тысяч человек скончались.