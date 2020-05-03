В Татарстане умер третий пациент с коронавирусом

КАЗАНЬ, 3 мая - РИА Новости. Третий житель Третий житель Татарстана , заразившийся коронавирусной инфекцией , умер в Казани , за последние сутки заболели ещё 71 человек, всего заразившихся в республике 1031, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"Сегодня, 3 мая, в Республиканской клинической больнице Татарстана скончался житель Казани 1944 года рождения. В стационар пациент поступил 26 апреля, имел хроническую обструктивную болезнь лёгких тяжелой степени, заболевания сердечно-сосудистой системы, страдал бронхиальной астмой. Диагноз подтверждён экспертизой", - сказала журналистам Галимова.

По информации собеседницы агентства, за последние сутки в республике подтвержден 71 новый случай коронавирусной инфекции: 19 человек госпитализированы, 52 человека проходят лечение на дому, поскольку у них лёгкая или бессимптомная форма заболевания. Два случая являются завозными, 69 – контакты с ранее заболевшими. В числе заболевших 10 несовершеннолетних (до 18 лет), 23 человека в возрастной группе от 30 до 50 лет, 12 человек – от 18 до 30 лет, один человек старше 90 лет. Больше всего заболевших зарегистрировано в Казани – 34 человека, Набережных Челнах – девять человек.

За весь период в Татарстане зарегистрирован 1031 заболевший коронавирусом. За последние сутки выписаны 15 выздоровевших, за весь период излечившихся от COVID-19 в республике 130 человек.

По решению правительства Татарстана с 30 марта для всех жителей республики введен режим самоизоляции, приостановлены межмуниципальные перевозки пассажиров. Передвигаться по улицам могут работники системообразующих предприятий, их поставщиков и подрядчиков, следующие к месту работы, остальным выходить разрешено лишь в ближайшие магазин, аптеку, выбросить мусор, выгулять домашнее животное либо по неотложным целям со специальным смс-пропуском. Ранее был введен запрет на проведение всех мероприятий численностью 20 и более человек, приостановлена деятельность спортивных центров, плавательных бассейнов, фитнес-центров, кинотеатров, ночных клубов, детских игровых комнат, развлекательных организаций. Учеба в школах и вузах ведётся дистанционно. В республике приостановлена работа торговых центров, торгово-развлекательных комплексов, розничных рынков.