Слуцкий прокомментировал обвинения Китая в сокрытии данных о COVID-19

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что публикации в западных СМИ о замалчивании КНР данных о коронавирусе - часть политизированной антикитайской кампании.

США, Канада, Австралия и В субботу внимание многих ведущих СМИ привлек доклад, утверждающий, что правительство Китая намеренно скрывало и уничтожало данные о возникновении коронавируса. В частности, британское издание Independent сообщило, что расследование было проведено разведывательным союзом "Пять глаз", в который входит Великобритания Новая Зеландия . Документ, согласно газете, приводит данные о том, как Пекин отрицал возможность передачи заболевания от человека к человеку, заставлял молчать медиков, которые пытались сообщить о вспышке, отказывался предоставлять ученым образцы вируса и запрещал международным организациям доступ в Ухань , где началось распространение коронавируса.

Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.

"Публикация в западной прессе об итогах расследования союза "Пять глаз" о замалчивании Пекином данных о коронавирусе - часть политизированной антикитайской кампании, развязанной на Западе. Китай открыто сотрудничал и продолжает сотрудничать со всем международным сообществом, предоставляя не только информацию, но и реальную медицинскую помощь", - сказал он журналистам.

Депутат подчеркнул, что Китай не является сообщником коронавируса, он первым пострадал от COVID-19, а все заявления об лабораторном природе инфекции - не более, чем домыслы.

"Все обвинения Пекина нацелены на снятие ответственности за проблемы в системе здравоохранения западных стран, в частности, в США. Поиск внешнего врага для отвлекающего манёвра - весьма циничный и, к сожалению, традиционный приём для Вашингтона и его сателлитов", - добавил Слуцкий.

Глава комитета подчеркнул, что победить пандемию можно только сообща, без взаимных упреков и ненужного нагнетания напряжения.