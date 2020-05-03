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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-03T11:01
https://ria.ru/20200503/1570916054.html
В Мордовии выявили 43 новых случая заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569397232_0:0:3154:1774_1036x0_80_0_0_fb896974635cbe45558267d88ab2f3ba.jpg
РИА Новости

В Мордовии выявили 43 новых случая заражения коронавирусом

11:01 03.05.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19
Сотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Сотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19 . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 43 жителей Мордовии, общее количество заболевших составляет 808 человек, сообщает оперштаб региона.
Ранее на территории Мордовии было зафиксировано 765 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 3 человека скончались.
Медицинский работник у карантинного центра
2 мая, 12:27Распространение нового коронавируса
В Мордовии число заболевших COVID-19 увеличилось до 765 человек
"В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 43 случая коронавируса, 18 из них в Саранске. Среди новых подтвержденных случаев 12 человек старше 60 лет, четверо - моложе 30 лет, среди них ребенок. В последнее время случаи COVID-19 нередко фиксируются у маленьких детей. В Мордовии есть пациенты с таким диагнозом, не достигшие двухлетнего возраста", - говорится в сообщении.
Таким образом, общее количество заболевших коронавирусом в Мордовии составляет 808 человек. Отмечается, что 97 жителей Мордовии уже выздоровели.
"Семьсот шестьдесят семь человек получают лечение стационарно. Состояние пациентов в стационаре от тяжёлого до удовлетворительного. 18 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких в тяжёлом состоянии, 5 из них с положительным анализом на коронавирус", - подчеркивается в сообщении.
Добавляется, что 808 человек получают лечение и наблюдение амбулаторно. 110 человек находятся в обсервационных отделениях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика МордовияСаранскОбщество
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