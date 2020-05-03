В Мордовии выявили 43 новых случая заражения коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 43 жителей Мордовии, общее количество заболевших составляет 808 человек, сообщает оперштаб региона.
Ранее на территории Мордовии было зафиксировано 765 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 3 человека скончались.
"В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 43 случая коронавируса, 18 из них в Саранске. Среди новых подтвержденных случаев 12 человек старше 60 лет, четверо - моложе 30 лет, среди них ребенок. В последнее время случаи COVID-19 нередко фиксируются у маленьких детей. В Мордовии есть пациенты с таким диагнозом, не достигшие двухлетнего возраста", - говорится в сообщении.
Таким образом, общее количество заболевших коронавирусом в Мордовии составляет 808 человек. Отмечается, что 97 жителей Мордовии уже выздоровели.
"Семьсот шестьдесят семь человек получают лечение стационарно. Состояние пациентов в стационаре от тяжёлого до удовлетворительного. 18 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких в тяжёлом состоянии, 5 из них с положительным анализом на коронавирус", - подчеркивается в сообщении.
Добавляется, что 808 человек получают лечение и наблюдение амбулаторно. 110 человек находятся в обсервационных отделениях.
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