В Мордовии выявили 43 новых случая заражения коронавирусом

Таким образом, общее количество заболевших коронавирусом в Мордовии составляет 808 человек. Отмечается, что 97 жителей Мордовии уже выздоровели.

"Семьсот шестьдесят семь человек получают лечение стационарно. Состояние пациентов в стационаре от тяжёлого до удовлетворительного. 18 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких в тяжёлом состоянии, 5 из них с положительным анализом на коронавирус", - подчеркивается в сообщении.