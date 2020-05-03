В Калмыкии умер пятый пациент с коронавирусом

Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России

ВОЛГОГРАД, 3 мая – РИА Новости. Пятый пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Пятый пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Калмыкии , сообщает оперштаб республики в своем Telegram-канале.

По данным оперштаба, на 2 мая в Калмыкии было зарегистрировано 283 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 46 человек, скончались четверо.

Отмечается, что за сутки в регионе новых случая инфекции не выявлено, выздоровели ещё трое, всего выздоровевших 49 человек.

"В тяжелом состоянии – 8 человек, из них 4 – на ИВЛ. Умерших – 5 человек", - говорится в сообщении оперштаба. Таким образом, количество летальных исходов в регионе увеличилось на один.