В Калмыкии умер пятый пациент с коронавирусом

ВОЛГОГРАД, 3 мая – РИА Новости. Пятый пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Калмыкии, сообщает оперштаб республики в своем Telegram-канале.
По данным оперштаба, на 2 мая в Калмыкии было зарегистрировано 283 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 46 человек, скончались четверо.
Отмечается, что за сутки в регионе новых случая инфекции не выявлено, выздоровели ещё трое, всего выздоровевших 49 человек.
"В тяжелом состоянии – 8 человек, из них 4 – на ИВЛ. Умерших – 5 человек", - говорится в сообщении оперштаба. Таким образом, количество летальных исходов в регионе увеличилось на один.
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