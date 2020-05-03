В Белоруссии хватает лекарств и средств защиты, заявил Лукашенко

МИНСК, 3 мая - РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии на фоне пандемии коронавируса COVID-19 достаточно лекарств и средств защиты.

Как передает Sputnik Белоруссия , Лукашенко в воскресенье проводит совещание об эпидемиологической ситуации в стране, на котором, в том числе, обсуждаются запланированные на 9 мая мероприятия ко Дню Победы.

"Лекарств у нас хватает. Притом для лечения самыми современными новыми способами", - сказал Лукашенко. По его словам, решены все необходимые вопросы, связанные не только с безопасностью врачей в больницах, но и на других уровнях.

Глава государства также обратил внимание, что в Белоруссии удается сдерживать заболеваемость в целом. "Что касается инфекционных заболеваний, то мы идем четко в том прогнозе, который был два месяца назад доложен мне", - заявил он.

Лукашенко также образно отметил, что "армия 41-го года и армия 45-го - это две разные армии", подчеркнув, что система здравоохранения, врачи в Белоруссии уже получили необходимый опыт лечения инфицированных COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, почти 230 тысяч человек скончались. По данным на субботу, число инфицированных COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 911 до 15828, с начала пандемии в стране умерли 97 пациентов. В последние дни число заболевших в стране прирастает в среднем на 800-900 человек. В начале апреля министр здравоохранения республики Владимир Караник прогнозировал, что пик заболеваемости COVID-19 в Белоруссии придется на конец апреля - начало мая.