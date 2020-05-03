В Сеуле считают, что Ким Чен Ыну не делали операций

СЕУЛ, 3 мая – РИА Новости. Лидеру КНДР Ким Чен Ыну не делали никаких операций, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на высокопоставленный источник в президентской администрации Южной Кореи.
"Мы считаем, что Ким Чен Ыну не делали операцию. Сейчас выходят сообщения о том, что ему могли ее сделать, основанные на том, что его походка изменилась, или других причинах. Это не правда", - заявил источник в беседе с журналистами.
На вопрос возможно ли, что была "легкая операция", источник агентства также ответил отрицательно. В то же время он добавил, что "не может обнародовать доказательства", на основании которых правительство сделало свои выводы, и что это результат всестороннего анализа ситуации.
В субботу северокорейские СМИ сообщили о первом за 20 дней появлении на публике лидера страны Ким Чен Ына. За время его отсутствия в западных, южнокорейских и японских СМИ распространились слухи о серьёзных проблемах со здоровьем или даже его возможной смерти.
Несмотря на это, на появившихся кадрах Ким Чен Ын выглядит веселым и здоровым, улыбается и жестикулирует, ведя беседу с сопровождающими, которые записывают его замечания в блокноты. Фотографии и видео были сделаны на церемонии завершения строительства завода по производству удобрений в городе Сунчхон под Пхеньяном.
Некоторые западные СМИ после анализа фотографий заявили, что якобы обнаружили у Ким Чен Ына следы операции на руке, другие заявляли о проблемах с ногой.