В Сеуле считают, что Ким Чен Ыну не делали операций

"Мы считаем, что Ким Чен Ыну не делали операцию. Сейчас выходят сообщения о том, что ему могли ее сделать, основанные на том, что его походка изменилась, или других причинах. Это не правда", - заявил источник в беседе с журналистами.

На вопрос возможно ли, что была "легкая операция", источник агентства также ответил отрицательно. В то же время он добавил, что "не может обнародовать доказательства", на основании которых правительство сделало свои выводы, и что это результат всестороннего анализа ситуации.

В субботу северокорейские СМИ сообщили о первом за 20 дней появлении на публике лидера страны Ким Чен Ына. За время его отсутствия в западных, южнокорейских и японских СМИ распространились слухи о серьёзных проблемах со здоровьем или даже его возможной смерти.

Несмотря на это, на появившихся кадрах Ким Чен Ын выглядит веселым и здоровым, улыбается и жестикулирует, ведя беседу с сопровождающими, которые записывают его замечания в блокноты. Фотографии и видео были сделаны на церемонии завершения строительства завода по производству удобрений в городе Сунчхон под Пхеньяном