В Липецкой области выявили 39 новых случаев коронавируса

ВОРОНЕЖ, 3 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Липецкой области за сутки увеличилось на 39, до 520 пациентов, сообщает областная администрация.
"Коронавирус подтвердился ещё у 39 человек в Липецкой области. Всего за время эпидемии в регионе выявлено 520 случаев заражения коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
За весь период выздоровели 89 человек, двое скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, почти 230 тысяч человек скончались.
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