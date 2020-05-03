Российские специалисты продезинфицируют два медучреждения в Италии

Отмечается, что российские специалисты войск РХБ защиты совместно с итальянскими военными продезинфицировали пансионаты для пожилых людей более чем в 90 населенных пунктах Ломбардии.

"Обработано 109 здания и сооружения, более 1 миллиона 50 тысяч квадратных метров внутренних помещений и более 330 тысяч квадратных метров дорог с твёрдым покрытием. В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций", - добавляется в сообщении.