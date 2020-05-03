Российские специалисты продезинфицируют два медучреждения в Италии

БЕРГАМО (Италия), 3 мая - РИА Новости. Специалисты МО РФ продезинфицируют два лечебных учреждения в итальянском городе Брешиа, сообщает российское военное ведомство в воскресенье.
"Российские военные специалисты проведут дезинфекцию двух лечебных учреждений в столице итальянской провинции Брешиа (Ломбардия). Две колонны с российской специальной техникой приступили к совершению 60 километрового марша из города Бергамо (база обеспечения армейской авиации на аэродроме Орио-аль-Серио) в Брешиа. На всём пути следования российской колонны безопасность движения обеспечивают итальянские карабинеры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российские специалисты войск РХБ защиты совместно с итальянскими военными продезинфицировали пансионаты для пожилых людей более чем в 90 населенных пунктах Ломбардии.
"Обработано 109 здания и сооружения, более 1 миллиона 50 тысяч квадратных метров внутренних помещений и более 330 тысяч квадратных метров дорог с твёрдым покрытием. В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций", - добавляется в сообщении.
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