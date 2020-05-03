Лукашенко обсудит с чиновниками эпидемиологическую ситуацию

МИНСК, 3 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье проводит совещание, посвященное эпидемиологической ситуации и обсуждению запланированных в стране мероприятий ко Дню Победы, передает Sputnik Беларусь.
"Как мы с вами и договаривались ранее, сегодняшнее наше небольшое совещание посвятим двум вопросам. Первое - обсудим мероприятия ко Дню Победы, которые мы ранее запланировали провести. Попробуем обсудить те проблемы, которые сегодня существуют в связи с этим. И после этого будет принято соответствующее решение. Второе - здоровье людей - какова у нас ситуация на сегодняшний день", - сказал глава государства.
Лукашенко ранее заявлял, что Минск не намерен из-за пандемии коронавируса COVID-19 отменять мероприятия по случаю празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Президент отмечал, что все запланированные в стране праздничные мероприятия будут организованы на высочайшем уровне.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, почти 230 тысяч человек скончались.
По данным на субботу, число инфицированных COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 911 до 15 828, с начала пандемии в стране умерли 97 пациентов. В последние дни число заболевших в стране прирастает в среднем на 800-900 человек. В начале апреля министр здравоохранения республики Владимир Караник прогнозировал, что пик заболеваемости COVID-19 в Белоруссии придется на конец апреля - начало мая.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.