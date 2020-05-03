В Узбекистане возбудили дело из-за наводнения в Сырдарьинской области

ТАШКЕНТ, 3 мая - РИА Новости. Генеральная прокуратура Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело в связи с наводнением в Сырдарьинской области, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.

МЧС в пятницу сообщало, что 1 мая в 5.55 (3.55 мск) в результате сильного дождя и штормового ветра произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области, жертв нет. Были затоплены несколько населенных пунктов, повреждены дороги и сельскохозяйственные угодья.

"По факту наводнения, вызванного прорывом дамбы на Сардобинском водохранилище 1 мая, возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГП.

По данным ведомства, дело возбуждено по статьям уголовного кодекса республики "должностная халатность" и "нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ". Санкции данных статей предусматривают наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет.

"Ведение следственных действий в рамках уголовного дела возложено на органы Службы государственной безопасности", - добавили в пресс-службе.

Ранее МЧС сообщало, что 56 человек были госпитализированы с различными повреждениями в результате прорыва дамбы. Кроме того, эвакуированы около 70 тысяч человек. Они размещены в школах, колледжах, предприятиях, часть пострадавших приняли к себе жители соседних районов. В пятницу отток воды из водохранилища прекратился и выведен в озеро Арнасай в Джизакской области.