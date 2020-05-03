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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-03T10:41
https://ria.ru/20200503/1570915366.html
Более 84% новых заболевших в Москве младше 65 лет
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570853045_0:96:3041:1807_1036x0_80_0_0_1f9e639edd9bd55f5177eaeb557f6adf.jpg
РИА Новости

Более 84% новых заболевших в Москве младше 65 лет

10:39 03.05.2020 (обновлено: 10:41 03.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик везет в инвалидном кресле пациента
Медик везет в инвалидном кресле пациента
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик везет в инвалидном кресле пациента. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Более 84% новых заболевших в Москве младше 65 лет, 9,3% среди заболевших - дети, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
В столице подтверждено 5948 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 68 606 случаев коронавируса.
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М.В. Ломоносова в Москве
3 мая, 10:31
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"39,2% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36% – от 46 до 65 лет, 10% - от 66 до 79 лет, еще 5,5% – старше 80 лет. Также 9,3% среди заболевших - дети", – сообщили в штабе.
Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
В оперштабе отметили, что количество подтвержденных тестов на коронавирус в последние дни увеличивается, при этом число госпитализаций остается на прежнем уровне. Такая тенденция свидетельствует о том, что Москве удается снизить риск распространения инфекции и не допустить тяжелых последствий вируса у пациентов.
До 11 мая включительно все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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