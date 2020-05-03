МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Более 84% новых заболевших в Более 84% новых заболевших в Москве младше 65 лет, 9,3% среди заболевших - дети, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

В столице подтверждено 5948 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 68 606 случаев коронавируса.

"39,2% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36% – от 46 до 65 лет, 10% - от 66 до 79 лет, еще 5,5% – старше 80 лет. Также 9,3% среди заболевших - дети", – сообщили в штабе.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

В оперштабе отметили, что количество подтвержденных тестов на коронавирус в последние дни увеличивается, при этом число госпитализаций остается на прежнем уровне. Такая тенденция свидетельствует о том, что Москве удается снизить риск распространения инфекции и не допустить тяжелых последствий вируса у пациентов.

До 11 мая включительно все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.