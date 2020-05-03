Организаторы акции "Пушкинский диктант" сделают версию для онлайн-участия

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Организаторы международной просветительской акции Организаторы международной просветительской акции "Пушкинский диктант" в этом году впервые разработают версию для онлайн-участия, сообщила РИА Новости первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию образования и науки Людмила Дудова.

Общественная акция "Пушкинский диктант", по информации организаторов, состоится 6 июня. Она традиционно приурочена ко Дню русского языка и Пушкинскому дню России и проходит уже в шестой раз. Проведением акции занимаются комиссия ОП РФ по развитию образования и науки и общероссийская общественная организация "Ассоциация учителей литературы и русского языка".

"Нам важно не только проверить грамотность, но и мотивировать на изучение творчества Александра Сергеевича Пушкина, на изучение русского языка, русской культуры. Сами задания, помимо проверки знаний по грамматике, включают очень большой процент, связанный с обретением знаний в области культуры. И мы очень надеемся, что в этом году, несмотря на очень такие непростые условия, мы сможем провести эту акцию и онлайн, и в традиционном формате", - рассказала Дудова.

Причем версия для онлайн-участия, по словам члена ОП РФ, в этом году разрабатывается впервые.

"Все пять лет существования акции была только традиционная форма. Но сейчас мы думаем, что не все смогут встретиться, объединиться на площадках, многие останутся в условиях самоизоляции", - отметила Дудова.

Непосредственно диктантом организаторы, по словам Дудовой, не ограничатся.