В Крыму выявили новый случай заражения коронавирусом

"У нас за прошедший сутки еще одна женщина заболела (коронавирусом - ред.), она на аппарате ИВЛ, возврат рискованный – 69 лет, сопутствующие заболевания…", - сказал в ходе оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции в воскресенье Аксенов.