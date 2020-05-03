В Крыму выявили новый случай заражения коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Новый случай коронавируса выявлен в Крыму за сутки – заболела пожилая женщина, общее число случаев составило 105, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в Крыму в пятницу достигло 100, в стационарах с диагнозом COVID-19 находилось 65 человек, 35 выздоровело.
"У нас за прошедший сутки еще одна женщина заболела (коронавирусом - ред.), она на аппарате ИВЛ, возврат рискованный – 69 лет, сопутствующие заболевания…", - сказал в ходе оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции в воскресенье Аксенов.
Инфицированная женщина проживает в Новофедоровке в Сакском районе Крыма, пока источник заражения не выявлен. Всего в Крыму выявлено 105 заболевших с начала года, 21 из них завезены из-за границы, 12 – из субъектов РФ, 72 случая местные, отметили власти.
Сроки самоизоляции для жителей республики продлены до 11 мая. Глава Крыма обязал всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности, находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.