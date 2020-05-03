Более 50 россиян прилетели вывозным рейсом в Уфу из Пхукета

УФА, 3 мая - РИА Новости. Пятьдесят пять россиян прилетели вывозным рейсом из Пятьдесят пять россиян прилетели вывозным рейсом из Пхукета Уфу , жители соседних регионов уехали на автобусах домой, сообщили РИА Новости в уфимском аэропорту.

"Международный аэропорт "Уфа" встретил рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" U6-3645/3646. На нем прибыли 15 жителей Башкирии, 40 граждан соседних регионов и 37 пассажиров, которым предстоял дальнейший перелет в Екатеринбург", - сообщили агентству в аэропорту, отметив, что все прибывшие в аэропорт "Уфа" при поддержке правительства Башкирии были обеспечены горячим питанием и прохладительными напитками.

"У терминала жителей республики ждали специально подготовленные автобусы, на которых их отвезли в обсерватор. Власти Удмуртии, Татарстана, Ульяновской, Оренбургской и Нижегородской областей организовали для своих туристов автобусную перевозку из Уфы в регионы", - сообщили в аэропорту.

По данным авиаузла, всего борт " Уральских авиалиний " вывез из Пхукета 116 туристов. Первым соотечественников встретил аэропорт "Платов" (Ростов-на-Дону), он принял 24 человека.

"Для обслуживания вывозного рейса в уфимском аэропорту был открыт терминал 2. Обеспечены все необходимые санитарно-эпидемиологические меры, чтобы не допустить возможного распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении уфимского аэропорта.