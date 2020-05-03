В Москве в центре "Вороновское" лечатся 211 человек с коронавирусом

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на лечении находятся 222 человека, из них 211 - с COVID-19, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 3 мая состоят на лечении 222 пациента. Из них: с диагнозом пневмония – 222, подтверждённых с COVID – 211, с кислородной поддержкой – 103, на ИВЛ – 9", - написал Переходов на своей странице в Facebook.
Также он отметил, что за сутки в "Вороновское" поступили 23 пациента. Выписаны трое, один пациент переведён на лечение в другую больницу.
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