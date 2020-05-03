Москвичи смогут отправить открытки ветеранам ко Дню Победы

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Москвичи могут отправить открытку ветерану ко Дню Победы на портале "Я дома", ее доставят волонтеры, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Сейчас из-за режима самоизоляции ветераны вынуждены оставаться дома. На портале комплекса социального развития Москвы "Я дома" можно подписать и отправить открытку ветеранам.
"В Москве проживает более 50 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Всем, кому нужна поддержка во время самоизоляции, помогают социальные работники и волонтеры – привозят продукты, лекарства, все необходимое. Но самое главное, чего не хватает нашим ветеранам, – это внимания, добрых слов, эмоциональной поддержки. Мы хотим, чтобы все ветераны в честь Дня Победы получили открытку с искренними и теплыми пожеланиями. Давайте вместе проявим заботу о тех, кто бесстрашно встал на защиту своего Отечества и завоевал Великую Победу", - сообщила Ракова.
Чтобы отправить открытку нужно зайти на страницу проекта, выбрать понравившийся дизайн открытки, написать добрые слова и поздравления для ветерана и нажать кнопку "Отправить". Каждое послание распечатают, а социальные работники принесут открытки адресатам вместе с продуктами или при выполнении других просьб.