Москвичи смогут отправить открытки ветеранам ко Дню Победы

"В Москве проживает более 50 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Всем, кому нужна поддержка во время самоизоляции, помогают социальные работники и волонтеры – привозят продукты, лекарства, все необходимое. Но самое главное, чего не хватает нашим ветеранам, – это внимания, добрых слов, эмоциональной поддержки. Мы хотим, чтобы все ветераны в честь Дня Победы получили открытку с искренними и теплыми пожеланиями. Давайте вместе проявим заботу о тех, кто бесстрашно встал на защиту своего Отечества и завоевал Великую Победу", - сообщила Ракова.