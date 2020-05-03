Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-03T21:09
https://ria.ru/20200503/1570915114.html
Москвичи смогут отправить открытки ветеранам ко Дню Победы
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/07/1568281542_0:0:3538:1990_1036x0_80_0_0_ec6c7a0473289f6bc8eeedd661d039eb.jpg
РИА Новости

Москвичи смогут отправить открытки ветеранам ко Дню Победы

10:32 03.05.2020 (обновлено: 21:09 03.05.2020)
381
© РИА Новости / Алексей СухорукоБоевые награды ветерана Великой Отечественной войны
Боевые награды ветерана Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Алексей Сухоруко
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Москвичи могут отправить открытку ветерану ко Дню Победы на портале "Я дома", ее доставят волонтеры, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Сейчас из-за режима самоизоляции ветераны вынуждены оставаться дома. На портале комплекса социального развития Москвы "Я дома" можно подписать и отправить открытку ветеранам.
"В Москве проживает более 50 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Всем, кому нужна поддержка во время самоизоляции, помогают социальные работники и волонтеры – привозят продукты, лекарства, все необходимое. Но самое главное, чего не хватает нашим ветеранам, – это внимания, добрых слов, эмоциональной поддержки. Мы хотим, чтобы все ветераны в честь Дня Победы получили открытку с искренними и теплыми пожеланиями. Давайте вместе проявим заботу о тех, кто бесстрашно встал на защиту своего Отечества и завоевал Великую Победу", - сообщила Ракова.
Чтобы отправить открытку нужно зайти на страницу проекта, выбрать понравившийся дизайн открытки, написать добрые слова и поздравления для ветерана и нажать кнопку "Отправить". Каждое послание распечатают, а социальные работники принесут открытки адресатам вместе с продуктами или при выполнении других просьб.
Останкинская телебашня в Москве, подсвеченная синим цветом в рамках международной акции Зажги синим
1 мая, 15:1475 лет Великой Победы
На медиафасаде Останкинской телебашни появится открытка ко Дню Победы
300002
75 лет Великой ПобедыВолонтеры ПобедыГеоргиевская ленточка (акция)День ПобедыАнастасия РаковаМоскваОбщество
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
В Подмосковье продлили режим самоизоляции до 31 мая
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Девушка во время самоизоляции дома
В Москве будут штрафовать за нарушение масочного режима на рабочих местах
Билет на самолет
Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Президент США Дональд Трамп на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом
Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:56В Эквадоре более 30% жителей крупнейшего города страны больны COVID-19
01:51Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
01:47СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
01:45В США опубликовали протоколы "российского расследования"
01:36Шойгу отдал приказ провести салюты в День Победы
01:28В Москве пройдет масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств
01:23В Иране один человек погиб и шесть пострадали из-за землетрясения
01:14МИД Чехии объяснил усиление мер безопасности в дипмиссии в Москве
01:12Китайские медики обнаружили коронавирус в семени мужчин
00:59"Ъ": в Москве арестован банкир Олег Власов
00:54Экс-директор ФБР Коми недоволен отказом от преследования Флинна
00:47Генсек НАТО поддержал инициатора сноса памятника Коневу в Праге
00:36 В Чили зафиксировали рекордное число заразившихся COVID-19
00:31В Подмосковье приостановили посещение образовательных учреждений
00:24Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом
00:23Европа виртуально отметит 75-летие освобождения от нацизма
23:58В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1
23:55Британец пережил коронавирус, сепсис, остановку сердца и два инсульта
23:55В Польше отменили президентские выборы из-за COVID-19
23:53Министр обороны Хорватии подал в отставку после гибели двух пилотов
Лента новостейМолния