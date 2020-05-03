В России за сутки 1626 человек выздоровели от COVID-19

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. За сутки в РФ выздоровели от коронавируса 1626 человек, всего выписаны 16 639, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За сутки выписано по выздоровлению 1 626 человек... Итого выписано: 16 639", - говорится в сообщении.

В частности, за сутки выписаны 655 человек в Москве, 184 - в Санкт-Петербурге, 53 - в Краснодарском крае.