В России выявили 10 633 новых случая заражения коронавирусом

Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В России за сутки выявили 10 633 новых случая коронавируса, это рекордный прирост за все время пандемии, сообщили в оперативном штабе.

При этом у половины заболевших не было симптомов.

За сутки от заболевания умерли 58 человек, выздоровели 1626 пациентов.

Таким образом, число заболевших в России выросло выросло до 134 687 человек.

Пандемия коронавируса

По статистике ВОЗ , в мире коронавирусом заразились более трех миллионов человек, 208 тысяч из них скончались. По подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, выявлено 3,2 миллиона больных, умерли 228 тысяч.На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия.

Италия, Франция, Германия и Иран и Турцию. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания Великобритания . Россия занимает седьмое место, обогнав Китай