В России выявили 10 633 новых случая заражения коронавирусом

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В России за сутки выявили 10 633 новых случая коронавируса, это рекордный прирост за все время пандемии, сообщили в оперативном штабе.
При этом у половины заболевших не было симптомов.
Больше всего новых случаев в Москве — 5948. В Московской области зарегистрировали 822 случая, в Санкт-Петербурге — 295.
За сутки от заболевания умерли 58 человек, выздоровели 1626 пациентов.
Таким образом, число заболевших в России выросло выросло до 134 687 человек.
Пандемия коронавируса
По статистике ВОЗ, в мире коронавирусом заразились более трех миллионов человек, 208 тысяч из них скончались. По подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, выявлено 3,2 миллиона больных, умерли 228 тысяч.На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.