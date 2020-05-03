В Армении за сутки подтвердили 113 случаев заражения коронавирусом

Названы симптомы "карантинной депрессии" У ряда людей в условиях длительной самоизоляции может начать развиваться клиническая депрессия. Каковы признаки этого опасного состояния и как от него избавиться, рассказала радио Sputnik врач-психотерапевт Айна Громова.