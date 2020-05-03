В Армении за сутки подтвердили 113 случаев заражения коронавирусом

ЕРЕВАН, 3 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 113 и достигло 2386, еще два человека скончались, сообщается в воскресенье на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава.
В субботу власти республики сообщали о 2273 подтвержденных случаях коронавируса и 33 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая.
"В Армении подтверждены 2386 случаев коронавируса. Излечились 1035 пациентов. Скончались 35 человек", - уточнили в ведомстве.
Отмечается, что на лечении находятся 1312 пациентов, проведено 24 177 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, почти 230 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.