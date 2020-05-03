В Чехии выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом

"За последние сутки в Чехии коронавирус зарегистрирован всего у 18 человек, выздоровели 15 человек, смертельных случаев не зафиксировано. Рост заболеваний в первой половине недели значительно снизился к выходным дням. В настоящее время 4049 человек больны COVID-19. Всего заболевших в республике, начиная с 1 марта, 7755 человек, выздоровели 3461. Скончались 245 человек, треть из которых была в возрасте 75-84 лет, а еще треть – в возрасте свыше 84 лет. Общее количество проведенных тестов составляет 253,8 тысячи", - говорится в сообщении.