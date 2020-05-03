В Чехии выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом

ПРАГА, 3 мая – РИА Новости. Рекордно низкий прирост заболеваний коронавирусом - всего 18 - был зафиксирован в субботу в Чехии, в пятницу заболели 55 человек, в четверг – 103, сообщила в воскресенье утром пресс-служба минздрава.
"За последние сутки в Чехии коронавирус зарегистрирован всего у 18 человек, выздоровели 15 человек, смертельных случаев не зафиксировано. Рост заболеваний в первой половине недели значительно снизился к выходным дням. В настоящее время 4049 человек больны COVID-19. Всего заболевших в республике, начиная с 1 марта, 7755 человек, выздоровели 3461. Скончались 245 человек, треть из которых была в возрасте 75-84 лет, а еще треть – в возрасте свыше 84 лет. Общее количество проведенных тестов составляет 253,8 тысячи", - говорится в сообщении.
По данным минздрава, наибольшее число заболевших коронавирусом наблюдается в Праге – 1740 или 128 случаев на каждые 100 тысяч жителей. Больше всего скончалось также в Праге – 84 человека. Наибольший суточный показателей смертей в стране был зарегистрирован в минувший четверг, когда скончались семь человек.
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