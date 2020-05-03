В Мурманской области выявили 238 новых заразившихся коронавирусом

МУРМАНСК, 3 мая – РИА Новости. Почти 1,7 тысячи человек в общей сложности заразились коронавирусом в Почти 1,7 тысячи человек в общей сложности заразились коронавирусом в Мурманской области , прирост за последние 1,5 суток составил 238 человек, большинство случаев – в вахтовом поселке Белокаменка, сообщил оперштаб региона в воскресенье утром.

"По состоянию на 10.00 3 мая в Мурманской области выявлено 238 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 1694: 1429 на стройплощадке в Белокаменке (+219), 265 на остальной территории Мурманской области (+19)", - говорится в сообщении/

Больше всего случаев в населенных пунктах региона выявлено в Североморске (+7), Кольском районе (+5), единичные случаи зафиксированы в Мурманске и Мончегорске. 122 пациента выздоровели и выписаны из больницы, 1568 человек находятся на лечении с COVID-19, 4 человека скончались.

С 3 мая оперштаб региона публикует статистику утром, а не накануне поздно вечером, как было до сих пор, предыдущая сводка публиковалась вечером 1 мая, поэтому в последней сводке количество выявленных случаев подсчитано за 1,5 суток.