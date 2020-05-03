В Москве от коронавируса вылечились 655 пациентов

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Ещё 655 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели в Москве, всего вылечились 7029 человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших продолжает увеличиваться — в последние несколько дней мы фиксируем уже более 600 человек ежедневно. За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело ещё 655 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 7029", - сообщила Ракова.
По словам заммэра, в московских больницах созданы условия для качественной диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Пациенты находятся под наблюдением мультидисциплинарных медицинских команд врачей — инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога, реаниматолога.
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