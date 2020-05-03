Число выздоровевших от коронавируса в Якутии выросло до 37 человек

ЯКУТСК, 3 мая – РИА Новости. Число выздоровевших от COVID-19 в Якутии выросло до 37, за прошедшие сутки еще один пациент выписался из Алданской больницы, сообщает оперативный штаб при правительстве региона.
"В Якутии еще 1 человек выздоровел от коронавируса. Вчера, 2 мая, его выписали из инфекционной больницы города Якутска после полного выздоровления. Проведенные после лечения повторные комплексные исследования на наличие заболевания показали отрицательный результат. Таким образом на настоящий момент в Якутии полностью излечились от коронавируса 37 пациентов", - рассказали в оперштабе.
Ранее власти сообщили о том, что 30 апреля 6 человек выписаны из больницы в городе Алдан, где был введен карантин.
Второго мая в республике было зарегистрировано всего 263 случая коронавирусной инфекции. Скончались 4 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.