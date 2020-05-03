В Израиле ночью умер еще один пациент с коронавирусом

По данным министерства на 09:00 воскресенья, с вчера субботы один пациент с коронавирусом скончался, общее число умерших выросло до 230.

В настоящий момент 6329 человек в Израиле больны коронавирусом, число пациентов в тяжелом состоянии уменьшилось до 103, из них 82 человека нуждаются в искусственной вентиляции легких.