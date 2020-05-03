В Израиле ночью умер еще один пациент с коронавирусом

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мая - РИА Новости. Общее число случаев заражения коронавирусом в Израиле за ночь возросло на восемь человек и достигло 16 193, число болеющих продолжает стабильно снижаться, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным министерства на 09:00 воскресенья, с вчера субботы один пациент с коронавирусом скончался, общее число умерших выросло до 230.
В настоящий момент 6329 человек в Израиле больны коронавирусом, число пациентов в тяжелом состоянии уменьшилось до 103, из них 82 человека нуждаются в искусственной вентиляции легких.
В течение ночи выздоровел 41 человек, общее число излечившихся - 9634.
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