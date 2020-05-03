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Распространение нового коронавируса
2020-05-03T10:14
https://ria.ru/20200503/1570914175.html
Число пациентов с COVID-19 во Владимирской области превысило 800
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836796_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_85db5d93b21cb5808fbb681e2c7709cb.jpg
РИА Новости

Число пациентов с COVID-19 во Владимирской области превысило 800

10:14 03.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 3 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 55, всего в регионе 830 заболевших, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 55 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 830 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
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В городе Петушки и Петушинском районе зарегистрированы 208 случаев COVID-19, Владимире - 121, Ковровском районе - 84, Муроме - 77, Александровском - 67, в Гусь-Хрустальном районе - 67, Кольчугинском - 59.
Семь человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус, умерли. Выздоровели 37 пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, почти 230 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимирская областьОбщество
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