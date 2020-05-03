Число пациентов с COVID-19 во Владимирской области превысило 800

ВОРОНЕЖ, 3 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 55, всего в регионе 830 заболевших, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.

"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 55 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 830 случаев заболевания", - говорится в сообщении.

В городе Петушки и Петушинском районе зарегистрированы 208 случаев COVID-19, Владимире - 121, Ковровском районе - 84, Муроме - 77, Александровском - 67, в Гусь-Хрустальном районе - 67, Кольчугинском - 59.

Семь человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус, умерли. Выздоровели 37 пациентов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, почти 230 тысяч человек скончались.