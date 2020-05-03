Пресс-секретарь Мишустина рассказал о его самочувствии

В четверг глава правительства сообщил президенту, что у него выявили коронавирус.

Ранее он отмечал, что Мишустин уже несколько недель назад ограничил общение, встречи проводил онлайн, тем не менее все, кто с ним лично контактировал, будут изолированы и пройдут дополнительное тестирование.