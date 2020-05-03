Пресс-секретарь Мишустина рассказал о его самочувствии

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин чувствует себя нормально, работает с документами и постоянно на связи с коллегами, рассказал его пресс-секретарь Борис Беляков.
В четверг глава правительства сообщил президенту, что у него выявили коронавирус.
"Михаил Владимирович остается под наблюдением специалистов. Продолжает лечение", — сказал Беляков.
Ранее он отмечал, что Мишустин уже несколько недель назад ограничил общение, встречи проводил онлайн, тем не менее все, кто с ним лично контактировал, будут изолированы и пройдут дополнительное тестирование.
Правительство работает в штатном режиме, 7 мая пройдет заседание.
Пандемия коронавируса
По статистике ВОЗ, в мире коронавирусом заразились более трех миллионов человек, 230 тысяч из них скончались. На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.