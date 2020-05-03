Число зараженных коронавирусом в Тамбовской области выросло на 60

ВОРОНЕЖ, 3 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 60 пациентов в Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 60 пациентов в Тамбовской области , среди заболевших десять детей в возрасте от года до 15 лет, сообщает администрация региона.

"Шестьдесят новых случаев заболевания сегодня. Из них: 15 мужчин, 35 женщин, 10 детей (мальчики 1, 12, 13, 14 лет, девочки 5, 6, 9, 10, 13, 15 лет). Возраст взрослых от 23 до 82 лет. Восемь прибыли из других регионов, 52 контактных с приехавшими из других регионов", - говорится в сообщении.

Власти отмечают, что все пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 789 (113 из них выздоровели: 77 выписаны из стационара, 36 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, 2 летальных исхода)", - информируют областные власти.

Госпитализированы 297 человек, у 156 диагноз подтвержден, 51 - с подозрением, у 21 - отрицательный диагноз, а у 69 анализы в работе. Из госпитализированных у 116 человек пневмония.

"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 1934 (из них подтверждённых случаев - 518, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 2827. Выписано из больниц – 179. Всего обследованных лиц - 5237", - говорится в сообщении.