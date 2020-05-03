В Новосибирской области выявили более 50 новых заболевших COVID-19

НОВОСИБИРСК, 3 мая – РИА Новости. Пятьдесят один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Пятьдесят один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области , общее количество выросло до 620, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

"По данным оперативного штаба на 12.00 (08.00 мск) 3 мая, в Новосибирской области за сутки диагноз "коронавирусная инфекция" подтвержден у 51 человека. Таким образом, в регионе зарегистрировано 620 случаев заражения коронавирусом, из них 26 – дети. 109 человек выздоровели, семь скончались", - говорится в сообщении.

Власти отмечают, что на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся девять пациентов, а всего в отделениях реанимации – 37 человек.

В детскую больницу №3 госпитализированы 97 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска – 671, в том числе пациенты с установленным диагнозом. Два человека госпитализированы в Черепановскую ЦРБ, два – в Сузунскую и один пациент – в Маслянинскую.

Всего в Новосибирской области сделано почти 40 тысяч тестов на коронавирус.