В Филатовской больнице Москвы находятся 1015 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Более тысячи пациентов, в том числе 97 - беременные и родившие женщины, лечатся в Филатовской больнице в Москве от COVID-19, сообщил главврач больницы Валерий Вечорко.
"Всего на лечении: 1357. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1327. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 1015. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 97. В ОРИТ: 160. На ИВЛ: 78", - написал Вечорко в Facebook.
Он подчеркнул, что за сутки выписаны 129 пациентов, поступили - 149.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.