Объем производства медицинских масок в Подмосковье за месяц вырос вдвое

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Объем производства медицинских масок увеличен в Объем производства медицинских масок увеличен в Подмосковье вдвое за месяц благодаря перепрофилированию 11 компаний, специализирующихся на легкой промышленности, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Всего за месяц объем производства увеличен в два раза. Этого удалось достичь благодаря перепрофилированию 11 компаний, специализирующихся на легкой промышленности. Сейчас изготовлением медицинских масок в регионе занимаются 14 предприятий", - говорится в сообщении.

Ежедневно в регионе производится порядка 620 тысяч медицинских масок, рассказали в пресс-службе. В ближайшее время ещё девять компаний планируют перепрофилировать свое производство. Власти Подмосковья уже проработали вопрос с поставкой дополнительного сырья для производства масок.