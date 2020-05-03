Объем производства медицинских масок в Подмосковье за месяц вырос вдвое

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Объем производства медицинских масок увеличен в Подмосковье вдвое за месяц благодаря перепрофилированию 11 компаний, специализирующихся на легкой промышленности, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Всего за месяц объем производства увеличен в два раза. Этого удалось достичь благодаря перепрофилированию 11 компаний, специализирующихся на легкой промышленности. Сейчас изготовлением медицинских масок в регионе занимаются 14 предприятий", - говорится в сообщении.
Ежедневно в регионе производится порядка 620 тысяч медицинских масок, рассказали в пресс-службе. В ближайшее время ещё девять компаний планируют перепрофилировать свое производство. Власти Подмосковья уже проработали вопрос с поставкой дополнительного сырья для производства масок.
"Для предприятий, которые их изготавливают, увеличен размер субсидии на возмещение затрат от покупки оборудования с 30% до 80%. В ряде муниципальных образований организована работа по привлечению индивидуальных предпринимателей и ателье к пошиву медицинских масок. Это позволяет не только обеспечить средствами индивидуальной защиты местные больницы, но и сохранить рабочие места", - рассказали в пресс-службе.