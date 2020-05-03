В ИКБ №2 в Москве проходят лечение 272 пациента с коронавирусом

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Более 270 человек с коронавирусом, в том числе 30 детей, проходят лечение в ИКБ №2 в Москве, сообщила главврач 2-й инфекционной больницы Светлана Краснова.
"На 03.05.2020 в больнице 674 человека (в том числе 19 в реанимации), из них: 272 человека с COVID/208 случаев подтверждено лабораторно, из них: 30/25 детей, 37/29 беременных, рожениц и родильниц, 17/9 человек в хирургическом отделении, 8/8 пациентов в реанимации (на ИВЛ 3 )", - написала Краснова на странице в Facebook.
По ее словам, в больницу поступили 347 человека, из них 7 с COVID-19, выписаны 30 человек, из них 7 с выздоровлением по COVID-19.
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