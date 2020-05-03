Правительство изменило временные правила регистрации безработных

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Центры занятости населения с 1 июня начнут запрашивать данные у Министерства внутренних дел России при постановке на учет граждан в качестве безработных, соответствующее постановление о внесении изменений во временные правила регистрации безработных опубликовано на сайте кабмина.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о введении для безработных граждан временных правил. Регистрацией безработных, назначением пособий по безработице, поиском новой работы, направлением на профобучение, как и раньше, будут заниматься центры занятости, но теперь уже в онлайн-режиме.

"Центры занятости населения с 1 июня 2020 года запрашивают сведения <...> в Министерстве внутренних дел Российской Федерации с использованием информационно-аналитической системы — о регистрации гражданина, заполнившего заявление в электронной форме, по месту жительства, а также сведений о действительности паспорта гражданина", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) будут запрашиваться сведения о регистрации детей гражданина, подавшего заявление в электронной форме.

"В случае отсутствия в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния необходимая информация запрашивается в соответствующих органах, которые производят государственную регистрацию актов гражданского состояния в соответствии с федеральным законом "Об актах гражданского состояния", — добавляется в документе.

Подчеркивается, что если будут выявлены противоречия между данными, которые предоставил гражданин, и теми, что имеются в ЕГР ЗАГС и у МВД России, центры занятости населения с 1 июня начнут перерасчет ранее назначенного пособия по безработице на основании новых данных.