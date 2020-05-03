Число заболевших COVID-19 на Украине за сутки выросло на 502 человека

КИЕВ, 3 мая – РИА Новости. Число заболевших коронавирусной инфекцией на Украине за минувшие сутки возросло на 502 - до 11913 человек, число жертв возросло на 9 - до 288, выздоровевших стало 1547, сообщила на брифинге в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
Ранее сообщалось о 11411 заболевших COVID-19 на Украине, 279 из которых скончались и 1498 выздоровели.
"По данным ЦОЗ (Центра охраны здоровья – ред.), по состоянию на 9:00 3 мая (время совпадает с мск) на Украине 11913 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 288 летальных, 1547 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 502 новых случая", - сообщается в Facebook украинского Минздрава.
Наибольшее число заболевших зафиксировано в Черновицкой области (1818 человек) и в Киеве (1511 человек).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.