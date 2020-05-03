В Харькове расследуют нападение на журналиста

"На проспекте Науки на 28-летнего мужчину напали неизвестные и отобрали рюкзак, в котором находились ноутбук, телефон и оружие. Полицейские провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей, изъяли записи с камер видеонаблюдения. При обследовании прилегающей территории работники полиции обнаружили рюкзак с вещами потерпевшего. Пострадавший с ушибами тела и лица обратился за помощью в больницу", - сообщила пресс-служба областного управления полиции.