В Харькове расследуют нападение на журналиста

КИЕВ, 3 мая – РИА Новости. Украинские правоохранители расследуют в Харькове нападение на журналиста, освещавшего нарушение карантина.
Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщил, что журналиста Никиту Кныша избили в Харькове после того, как он вызвал полицию к месту массового скопления людей, нарушавших карантин около станции метро Научная.
"На проспекте Науки на 28-летнего мужчину напали неизвестные и отобрали рюкзак, в котором находились ноутбук, телефон и оружие. Полицейские провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей, изъяли записи с камер видеонаблюдения. При обследовании прилегающей территории работники полиции обнаружили рюкзак с вещами потерпевшего. Пострадавший с ушибами тела и лица обратился за помощью в больницу", - сообщила пресс-служба областного управления полиции.
Инцидент квалифицировали по двум статьям: разбой и насилие в отношении журналиста. Нападавшим может грозить до десяти лет лишения свободы.
28 августа 2019, 14:47В Харьковской области избили журналиста канала "112 Украина"