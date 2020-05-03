Правительство сняло временный запрет на экспорт средств защиты и масок

"Признать утратившими силу постановление правительства РФ от 2 марта "О введении временного запрета на вывоз отдельных видов продукции из РФ, постановление правительства РФ от 2 апреля "О внесении изменений в постановление правительства РФ от 2 марта", - говорится в документе.