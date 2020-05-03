В Киево-Печерской лавре 68 человек заболели коронавирусом

КИЕВ, 3 мая – РИА Новости. Число заболевших коронавирусной инфекцией в Киево-Печерской лавре составляет 68 человек, двое остаются в больнице, еще двое на самоизоляции, сообщил митрополит Павел.
Ранее, 2 мая, мэр Киева Виталий Кличко сообщал о еще одном подтвержденном случае инфицирования коронавирусом в Киево-Печерской лавре.
"Я хочу сегодня уточнить, дорогие братья и сестры, о том, что сегодня в СМИ много разногласий о Киево-Печерской лавре. В Святой обители братия более 200, как я не раз говорил, заболело 68 человек. У 19 людей не подтвердился диагноз, был отрицательный результат, 28 человек имели положительный результат теста (на коронавирус - ред.), 25 человек были в больнице. На сегодня два человека находятся в больнице, а остальные на самоизоляции. Но были в больнице еще те в числе 25, кто не имел диагноза коронавирус, это были сердечные приступы и другие обыденные болезни", - приводит слова Павла сайт Украинской православной церкви.
Ранее мэр Киева сообщил, что Киево-Печерская лавра закрыта на карантин из-за вспышки коронавируса. В лавре скончались два насельника: один от хронических заболеваний и тяжелой формы пневмонии, причина смерти второго устанавливается. В монастырь направлены мобильные рентгены и бригада медиков для проведения тестов на коронавирус. В УПЦ также заверили, что доступ верующих в лавру полностью прекращен.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, почти 230 тысяч человек скончались.
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