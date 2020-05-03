В Киево-Печерской лавре 68 человек заболели коронавирусом

"Я хочу сегодня уточнить, дорогие братья и сестры, о том, что сегодня в СМИ много разногласий о Киево-Печерской лавре. В Святой обители братия более 200, как я не раз говорил, заболело 68 человек. У 19 людей не подтвердился диагноз, был отрицательный результат, 28 человек имели положительный результат теста (на коронавирус - ред.), 25 человек были в больнице. На сегодня два человека находятся в больнице, а остальные на самоизоляции. Но были в больнице еще те в числе 25, кто не имел диагноза коронавирус, это были сердечные приступы и другие обыденные болезни", - приводит слова Павла сайт Украинской православной церкви.