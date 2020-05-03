Воскресенье в Москве может стать самым теплым днем весны

"В Москве ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, возможны локальные грозы. День станет самым теплым с начала весны", - говорится в сообщении.

Столбики термометров поднимутся до отметки плюс 21-23 в Москве, по области плюс 18-23. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду при грозе с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы.