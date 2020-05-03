В ВОЗ оценили меры Туркмении против коронавируса

АШХАБАД, 3 мая - РИА Новости. Туркменистан принял очень серьезные меры по санитарной защите своей территории, и как другие страны, серьезно подходит к этой проблеме, заявила в воскресенье РИА Новости глава странового офиса ВОЗ в Туркменистане Паулина Карвовска.

По ее словам, с самых первых сообщений о новом вирусе Ашхабад начал работу с принятия решений на самом высоком уровне, чтобы не допустить проникновения вируса на свою территорию, а правительство и министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана с полной ответственностью ведут эту работу.

По ее мнению, поддержит эти усилия План обеспечения готовности и реагирования Туркменистана на случай коронавирусной инфекции COVID-19, разработанный туркменским правительством совместно со структурами ООН в стране.

Рассказала Карвовска и о посещении карантинных учреждений Туркмении в городах Туркменабад (бывший Чарджоу) и Туркменбаши (бывший Красноводск).

"В ходе визита мы ознакомились с процедурами и мерами, принимаемыми туркменской стороной, направленными на предотвращение случаев ввоза COVID-19 в страну. У нас была возможность встретиться с персоналом, руководителями объектов, а также с людьми, находящимися на карантине в городе Туркменабад. Эти центры могут играть важную роль, позволяя быстро лечить и изолировать людей с этим заболеванием, ограничивая тем самым дальнейшее распространение", - сказала представитель ВОЗ в Ашхабаде.

Также она рассказала о целях совместного Плана обеспечения готовности и реагирования на случай коронавирусной инфекции, разработанного туркменским правительством и структурами ООН в стране. По ее словам, стратегическая цель плана состоит в том, чтобы предотвратить завоз инфекции в страну. В случае завоза ограничить передачу инфекции от человека к человеку, обеспечить раннее выявление пациентов, их изоляцию, лабораторную диагностику и оказание им медицинской помощи, уменьшить социально-экономические последствия, обеспечить бесперебойные поставки населению товаров первой необходимости и т.д.

На вопрос о том, как представительство ВОЗ в Ашхабаде оценивает ситуацию в стране с COVID-19, Карвовска сказала, что в этом вопросе полагается на органы здравоохранения Туркменистана.

"Мы полагаемся на органы здравоохранения Туркменистана, чтобы сообщить нам о подтвержденных случаях, и до этого момента мы не были уведомлены о таких случаях", - сказала она.

Согласно сообщениям официальных туркменских властей, случаи заболевания коронавирусом нового типа в стране не зафиксированы.