У женщины повторно выявили коронавирус после двух недель карантина

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Врачи повторно выявили коронавирус у жительницы Японии после того, как она провела в самоизоляции две недели, сообщает NHK.
Отмечается, что в первый раз женщина сдала тест на коронавирус 13 апреля, он оказался положительным. Симптомы заболевания прошли, после чего женщина провела две недели дома.
После завершения карантина самочувствие японки ухудшилось, поднялась высокая температура. Женщина сдала повторный тест, который снова показал, что она заражена.
Как подчеркивает профессор Йоко Цукамото из Медицинского университета Хоккайдо, данная ситуация показывает, что длительность карантина не должна быть одинаковой для всех и в зависимости от состояния пациента может возникнуть необходимость ее увеличения.
Пандемия новой коронавирусной инфекции охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ, в мире коронавирусом заразились более трех миллионов человек, 230 тысяч из них скончались.
На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.