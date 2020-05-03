Число зараженных коронавирусом в Саратовской области выросло до 585

САРАТОВ, 3 мая - РИА Новости. Пятьдесят новых случаев коронавирусной инфекции выявили за сутки в Пятьдесят новых случаев коронавирусной инфекции выявили за сутки в Саратовской области , общее число заболевших увеличилось до 585 человек, сообщил в воскресенье областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Ко 2 мая в области девять человек с COVID-19 скончались, выздоровели 95 человек. Среди заболевших было 38 детей.

"На 9.00 (8.00 мск) 3 мая в регионе зарегистрировано еще 50 заболевших. Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - четыре; 18-19 лет - четыре; 20-29 лет - пять; 30-39 лет - семь; 40-49 лет - 12; 50-59 лет - семь; 60-64 года - семь; старше 65 - четыре человека. Все пациенты находятся под наблюдением врачей", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.

Уточняется, что 32 новых случая выявили среди контактировавших с ранее заболевшими COVID-19, 10 - у заболевших внебольничной пневмонией, шесть - у прибывших из Москвы с признаками ОРВИ и еще два - при обследовании групп риска.

"Распределение новых случаев по территории области: Саратов - 12, Перелюбский район - 11, Пугачевский район - шесть, по два заболевших - в Балтайском, Духовницком, Новоузенском, Энгельсском, Балашовском, Краснокутском, Вольском, Калининском и Краснопартизанском районах, по одному случаю - в Ершове, Балакове и Хвалынском районе… Круг контактных лиц для проведения необходимых регламентных мероприятий и изоляции определен", - отмечает оперштаб.

В оперштабе добавили, что за сутки в области выздоровели еще четыре человека, а общее число вылечившихся достигло 99 человек.

Власти области с 28 марта по 11 мая на фоне угрозы распространения коронавируса ограничили работу объектов торговли, а также обязали всех граждан обязательно носить маски в общественных местах и не покидать свои дома, разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения граждан. Ершовский и Балтайский районы, а также два села в Вольском районе закрыты на карантин.